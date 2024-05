L'AS Roma annuncia Ghisolfi come nuovo direttore sportivo

C'era l'annuncio del presidente del Nizza e ora è arrivato anche quello dell'AS Roma: Florent Ghisolfi è il nuovo direttore sportivo del club capitolino. Il francese è stato annunciato dai giallorossi e si occuperà del mercato romanista per i prossimi anni.

"L’AS Roma è lieta di annunciare che Florent Ghisolfi entrerà a far parte del Club con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica" - è il messaggio del club che accoglie cosi il ds che bene ha fatto in Francia prima al Lens dove ha posto le basi della squadra che poi si è qualificata in Champions League. e poi al Nizza portandola in Europa.

A Ghisolfi i Friedkin hanno affidato il compito di costruire una Roma competitiva e che possa qualificarsi in Champions League, in attesa di conoscere il cammino europeo di Pellegrini e compagni nella prossima stagione.