Arzachena - Vis Artena rinviata, le motivazioni

Un'altra partita finisce vittima di rinvio in questo weekend di Serie D. A farne le spese questa volta è la partita del girone G tra Arzachena e Vis Artena, con la trasferta sarda che non avverrà per gli artenesi a causa, presumibilmente, dei casi COVID rilevati nel gruppo squadra. "La Lega Nazionale Dilettanti comunica che, a seguito della richiesta inoltrata dalla società Vis Artena, preso atto della documentazione allegata proveniente da strutture sanitarie e tenuto conto del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, la gara Arzachena vs Vis Artena in programma Domenica 10 aprile 2022 e valida per la 28^ giornata del campionato di Serie D 2021/2022, è rinviata a data da destinarsi.".