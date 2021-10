Arrivo prestigioso nella dirigenza dell'Audace

Nuovo volto in casa Audace. Il club romano ha annunciato l'arrivo di un nuovo direttore generale, che si occuperà della gestione del club e del suo calciomercato. Il nome è quello di Roberto Matrigiani, già DG della Vis Atena con cui ha ottenuto tanti successi. Matrigiani ha già dato le sue prime parole ufficiali alla pagina social del club. “Sono stato onorato della chiamata di un club così blasonato e della fiducia immediatamente espressa dal patron Giuseppe Spinelli e da tutto lo staff dirigenziale. Qui c’è un progetto importante e il club vuole fare le cose in grande, come dimostra il recente acquisto di un pullman societario. Il mio sogno è quello di bissare il percorso fatto con la Vis Artena e di approdare almeno in serie D. Anche nell’esperienza col club rossoverde, sull’intuizione del patron Sergio Di Cori che mi volle incaricare del ruolo di presidente, partimmo da una difficile posizione di classifica. Poi giocammo quattro campionati di Eccellenza da protagonisti conquistando un terzo, due secondi e un primo posto con Punzi allenatore e Angelucci direttore sportivo. La mia esperienza lì si è conclusa con due anni di serie D e una preziosa dote lasciata in eredità al club artenese. Qui all’Audace quest’anno servirà tanto sacrificio, ma sono sicuro che ci salveremo: metteremo mano alla rosa facendo un mercato oculato a dicembre e gettando le basi per il futuro, senza farci prendere per il collo da nessuno. Sono entusiasta di questo nuovo progetto e mi sono già messo al lavoro perché non c’è tempo da perdere”.