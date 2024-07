Arriva dall'Umbria il nuovo portiere del Rieti

Il Fc Rieti 1936 è lieto di annunciare l’accordo col calciatore Simone Colasi fino al 30 giugno 2025. Nato a Rieti il 15 aprile 2005, Colasi è un portiere che si forma calcisticamente nel settore giovanile del Rieti, prima di varcare i confini locali per trasferirsi al Campitello, in Umbria, dove il suo percorso di crescita e maturazione subisce un’impennata decisiva. Lo scorso anno l’esordio in Promozione con il Valle del Peschiera condividendo la porta con l’esperto Simone Natali. Ora il ritorno alle origini, sempre sotto l’occhio attento del preparatore dei portieri Gianni Bianchetti e la fiducia del tecnico Lorenzo Pezzotti e del suo vice Giuseppe Ficorilli, che lo hanno ‘segnalato’ in sede di mercato consentendogli di continuare un percorso sportivo ben definito. “Sono contento di poter tornare a giocare per la squadra della mia città, dopo un breve trascorso nel settore giovanile. È sempre motivo di orgoglio e soprattutto una grande soddisfazione. Ringrazio il Valle del Peschiera per l’opportunità che mi ha concesso la passata stagione e soprattutto i mister Pezzotti e Bianchetti per avermi dato la possibilità di potermi confrontare in un campionato come quello di Eccellenza”. Sono le dichiarazioni di Simone Colasi. Benvenuto tra noi, Simone!

[ufficio stampa FC Rieti]