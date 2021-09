L'Arezzo supera il Nuova Florida di misura in amichevole

ll risultato non contava ma è stata un'amichevole di prestigio quella tra Nuova Florida e Arezzo, giocata il 4 settembre sul campo del "Mazzucchi". Con gli aretini è stato sicuramente un ottimo test in vista del campionato, dato lo status dell'Arezzo che è stato appena retrocesso in D dalla serie C e si prospetta come una delle favorite per ritornare tra i professionisti. La prima a passare in vantaggio dopo una serie di occasioni è stato proprio il Nuova Florida, che sugli sviluppi di una punizione battuta da Capparella trova il gol con Contini, servito da Gallardi sul palo più lontano. La reazione dell'Arezzo non si fa aspettare e il pareggio arriva quasi immediatamente con un controllo sbagliato di Giordani che deposita la palla in rete. Il Nuova Florida si rende di nuovo pericoloso nel finale con un tiro di Galardi che però non trova lo specchio della porta. Il forcing della squadra di casa aumenta nel secondo tempo, ma non riescono mai a bucare la porta dell'Arezzo. Dopo qualche bella parata di Giordani al 36' arriva la beffa, un cross di Spadacello trova sul secondo palo Campaner che deposita in rete senza troppi problemi e firma il vantaggio dell'Arezzo, mantenuto fino alla fine. Soddisfazione comunque per il Nuova Florida, che ha commentato così la partita. "L'allenamento con l'Arezzo è stato un banco di prova importante per i nostri che giorno dopo giorno stanno migliorando la condizione e sapranno farsi trovare pronti quando inizieranno gli impegni ufficiali."