Arezzo-Res Roma 1-0: Razzolini stende le romane

Squadra in casa Arezzo Femminile

La Res Roma perde per uno a zero in casa dell'Arezzo nell'undicesima giornata del campionato di Serie B Femminile giocata al Comunale di Castiglion Fibocchi.

Partita molto combatutta, con la Res pericolosa nel primo tempo e decisa soltano nel finale grazie ad un gran destro di Razzolini. All'81esimo il capitanao delle amaranto trova un bellissimo tiro dal limite dell'area che fulmina Dalla Bona. Inutile nel finale l'assedio delle romane che non arrivano al pareggio.

La Res chiude il 2023 a quota 11 punti, gli stessi dell'Arezzo, con una sconfitta dopo due risultati utili consecutivi la vittoria col San Marino e il pareggio col Verona.