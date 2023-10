Arezzo-Lazio Women 2-3: spettacolo biancoceleste, Pittaccio regala la vittoria in rimonta

Grande vittoria della Lazio Women che batte per tre a due l'Arezzo nella terza giornata del campionato di Serie B Femminile. Una prova di forza delle ragazze di Grassadonia che sotto di due gol per due ingenuità non mollano mentalmente e fisicamente e costruiscono una clamorosa remuntada. A guidare la rimonta è Moraca che prima serve l'assist a capitan Visentin e poi porta la squadra al pareggio ma alla fine risulta decisiva Pittaccio. Biancocelesti prime in classifica a punteggio pieno con 9 punti.

La cronaca

Al 17esimo gol dell'Arezzo con un lancio lungo per Nocchi che beffa Varriale e Guidi e con un pallonetto fa 1-0. Poco dopo, minuto 23, le toscane battono velocemente un calcio di punizione che sorprende la retroguardia laziale e con Ploner che un tiro a volo fa 2-0. Al 36esimo la Lazio accorcia le distanze con capitan Visentin: calcio di punizione di Moraca e cross per l'attaccante che in acrobazia segna. Nella ripresa in 3 minuti la Lazio completa la rimonta. Gomes guadagna un calcio di rigore realizzato da Moraca e al 68esimo il gran gol di Pittaccio. Il terzino rientra sul sinistro e dal limite dell'area lascia partire un sinistro clamoroso che si spegne all'angolino alto.

Tabellino

Arezzo: Tuteri, Licco, Ploner, Zito, Nardi, Tonelli, Nocchi, Taleb, Lorieri, Fortunati, Razzolini. All.: Eracleous. A disp.: Holzer, Costantino, Paganini, Imprezzabile, Diaz, Carcassi, Scognamiglio, Blasoni, Martino.

Lazio Women: Guidi, Pezzotti, Mancuso, Ferrandi, Moraca, Gothberg, Popadinova, Pittaccio, Goldoni, Varriale, Visentin. All.: Grassadonia. A disp.: Fierro, Eriksen, Falloni, Castiello, Gomes, Palombi, Kuenrath, Proietti, Colombo.

Marcatrici: 17' Nocchi (A), 23' Ploner (A); 36' Visentin (L), 65' Moraca (L), 68' Pittaccio (L)

Arbitro: Antonini