Arezzo-Lazio Women 1-3: Fuhlendorff guida la rimonta biancoceleste

Squadra in casa Arezzo Femminile

La Lazio Women vince per tre a uno contro l'Arezzo nella quindicesima giornata di Serie B Femminile. Le ragazze di Catini in rimonta superano le toscane e blindano il primo posto in campionato Infatti con questo successo la Lazio sale a quota 35 punti, con due punti di lunghezza sul Napoli secondo.

Arezzo-Lazio Women, la cronaca

L'Arezzo passa in vantaggio nel primo tempo con la rete di Ceccarelli. Le toscane reggono l'urto laziale e chiudono in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa la reazione delle ragazze laziali. Fuhlendorff al 51esimo trova la rete del pareggio e cinque minuti dopo Palombi da fuori area porta in vantaggio la Lazio. Fuhlendorff nel finale trova la sua doppietta, la rete della sicurezza.

Tabellino

Arezzo: Sacchi, Tuteri, Ceccarelli, Zazzera (67' Gnisci), Morreale (78' Paganini), Binazzi, Soro, Lorieri, Cortesi (58' Pirriatore), Bassano (78' D’Alessandro), Razzolini. All.: Testini

Lazio Women: Guidi; Varriale, Kakampouki, Toniolo (74' Giuliano), Castiello, Condon, Eriksen, Colombo; Fuhlendorff, Chatzinikolaou (90' Groff), Palombi (82' Jansen). All.: Catini

Marcatrici: 20' Ceccarelli (A); 51', 81' Fuhlendorff (L); 56' Palombi (L)

Arbitro: Leorsini