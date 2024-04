Aranova - Viterbo 0-0, le parole di mister Francesco Cerci "Abbiamo giocato bene"

Il finale di stagione del Viterbo sarà relativamente tranquillo, con la salvezza già conquistata e al contempo la distanza incolmabile dalla zona playoff. Il Viterbo ha deciso di affidarsi in queste ultime giornate alla guida di Francesco Cerci, che ha commentato il pareggio in campionato per 0-0 con l'Aranova.

Le parole di Cerci

“È stata una buona partita, anche se, chiaramente di fine stagione. Abbiamo iniziato con un 4-3-3, anche se i numeri lasciano il tempo che trovano, l’importante è l’interpretazione della partita da parte dei calciatori. Ho visto da parte dei miei grande grande sacrificio e grande applicazione, considerando che sono arrivato da una settimana, si sono messi tutti a disposizione. Veramente un buon gruppo. [...] Avevo chiesto di andare subito in gol, ma non possiamo cambiare in una settimana una squadra. Sono comunque soddisfatto, alla fine il risultato di parità mi sembra giusto. Loro davvero una buona squadra, noi però siamo stati all’altezza. L’unico appunto che mi faccio per questa partita è che avrei dovuto sostituire Paruzza prima, l’avevo visto stanco, e Barduani è stato davvero brillante, anche se solo per i pochi minuti finali. [...] Vediamo come stanno i ragazzi in settimana, all’ultimo momento possono sempre esserci dei cambiamenti, come ad esempio oggi Nesta che è malato”.