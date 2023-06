Aranova, Hrustic primo colpo di mercato

L'Aranova dopo la vittoria del Girone A del campionato Promozione si è conquistata il passaggio in Eccellenza. Dopo aver confermato mister Di Curzio il club rossoblu ha annunciato pure Hrustic il primo acquisto del mercato.

"L’Asd Aranova è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2023/2024 con il centrocampista classe 1993 Alija Hrustic, in arrivo dopo aver disputato l’ultimo anno al Civitavecchia in Eccellenza" il comunicato del club.

Alija Hrustic classe 1993, è un centrocampista con esperienze importanti. Nel suo curriculum spiccano le presenze al Civitavecchia in Eccellenza e alla Lupa Frascati.

Queste le sue prime parole da calciatore dell'Aranova: "Qui ho trovato una società seria e ambiziosa, ma allo stesso tempo realista. Gli obiettivi sono comuni, cercare di mettere al sicuro in primis la salvezza e poi puntare più in alto possibile. Sappiamo naturalmente che sarà un campionato molto impegnativo, ma questo non ci spaventa”.