Aranova, rinnova La Ruffa: sesta stagione consecutiva in rossoblù

Non è ancora arrivata ai titoli di coda l'avventura di Lorenzo La Ruffa all'Aranova. L'esterno offensivo ha infatti rinnovato e vestirà per la sesta stagione consecutiva la maglia rossoblù.

La Ruffa, esterno classe 1992, è stato uno dei protagonisti della vittoria del Girone A del campionato Promozione con l'Aranova siglando gol e mettendo a referto assist importanti.

Tanta la soddisfazione del calciatore che dichiara: "Questa sarà la mia sesta stagione consecutiva all’Aranova. Quello appena concluso con il ritorno in Eccellenza è stato un anno importante di rinascita dove tutti dovevamo dimostrare di essere all’altezza della categoria superiore e di non meritare la Promozione. È stato un campionato fantastico dove abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte. Io alle Muracciole sto benissimo, mi sento a casa e per me rappresenta una grande famiglia. Spero che il prossimo anno possa permetterci di levarci tante soddisfazioni insieme. Per noi l’obiettivo sarà quello di fare un campionato tranquillo senza rischiare nulla e poi chissà sognare non costa nulla”.

Di seguito il comunicato dell'Aranova: "L’Asd Aranova è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2023/2024 con l’esterno centrocampista classe 1992 Lorenzo La Ruffa, al suo sesto anno consecutivo in rossoblù".