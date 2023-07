Aranova, blindati Monteforte e Italiano

Conferme importantissime in casa Aranova. La formazione di Di Curzio che ha conquistato l'Eccellenza vincendo il Girone A del campionato Promozione ha confermato per la prossima stagioni i suoi due attaccanti Matteo Monteforte e Luca Italiano.

Monteforte, classe 1993, non solo ha vinto il campionato ma è salito sul trono dei bomber della Promozione laziale con 26 gol. Queste le sue parole dopo il rinnovo: "Sono contentissimo di essere rimasto qui. Il mio rinnovo è stato solo una formalità. Questa è una grande famiglia per me. Per quanto concerne lo scorso anno sono orgoglioso della grande cavalcata che abbiamo fatto, non era assolutamente facile ma siamo riusciti a riportare l’Aranova ed i suoi tifosi in Eccellenza. Faccio una menzione particolare per loro perché sono davvero straordinari, ci sono stati vicino anche nei momenti di difficoltà ed abbiamo conquistato nuovamente la massima categoria regionale. Quella della stagione 23/24 sarà un’Aranova agguerrita che andrà in campo per vincere e per conquistare punti contro ogni squadra. Cercheremo di conquistare la salvezza il prima possibile per poi divertirci, sono sicuro che potremo dire la nostra in campionato”.

Luca Italiano centravanti classe 1991 a suon di gol è stato protagonista della cavalcata vincente dei rossoblù. Queste le sue parole: "Per quel che riguarda l’ultima stagione da poco conclusa credo che sia stata allestita una squadra forte per tornare subito in Eccellenza e, nonostante il campionato non fosse sicuramente facile, quando ci sono gli Uomini prima ancora dei calciatori riesci a raggiungere gli obiettivi prefissati. Il campionato d’Eccellenza che andremo ad affrontare sarà molto difficile, la Società sta allestendo una rosa per mantenere la categoria e stabilizzarsi. Entreremo sempre in campo con la voglia di vincere e fare il possibile. Dopo l’ultima annata ho valutato la possibilità di avvicinarmi a casa ma dopo aver parlato con il Presidente Schiavi ho capito che la mia voglia di combattere per questa maglia non ha eguali. Aggiungo a questo il rapporto molto speciale che ho con i tifosi che si sono confermati unici anche nell’ultima stagione in cui ho avuto qualche problema legato a qualche infortunio subito durante l’anno. Sono sempre stati i miei primi supporters insieme a mia moglie e mio figlio”.