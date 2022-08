Aranova, la conferma di Zonfrilli "Faremo di tutto per far dimenticare la passata stagione"

Con la retrocessione dell'Aranova ci sarà comunque Lorenzo Zonfrilli, portiere classe 1995 alla terza stagione consecutiva in rossoblu e che ha deciso di sposare il progetto Aranova anche dopo la retrocessione. “Sono contentissimo di far parte di questo ambiente, è una società dove c'è tutto per fare bene, il Presidente non ci fa mancare niente, proprio per questo mi sono sentito in dovere di fare un tipo di scelta che pensavo non avrei mai dovuto fare. Visto il risvolto della passata stagione, prima ancora di giocare la partita di play-out, ho promesso al Presidente che indipendentemente dal risultato, io sarei rimasto e quindi è giusto rimanere. Per i nuovi obiettivi, vista la passata stagione non voglio espormi più di tanto, sono contento che molti compagni, ormai amici, fondamentali per la squadra sono rimasti, e ne sono arrivati altrettanto importanti. Abbiamo una rosa importante, e faremo di tutto per far dimenticare la passata stagione”.