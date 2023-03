Aranova, Italiano: "Campionato aperto ci sarà da lottare fino all'ultima giornata. I gol? Più ne faccio meglio è"

Nella ventunesima giornata del Girone A del campionato Promozione l’Aranova ha conquistato la vetta solitaria della classifica. La formazione di Di Curzio ha sfruttato la sconfitta della Romulea e ha battuto a Le Muracciole la DuepigrecoRoma per tre a zero ed è salita a quota 49 punti. Nel quinto successo consecutivo dell’Aranova c’è la firma di Luca Italiano autore di una doppietta e scelto da RomaToday come miglior giocatore dell’ultima giornata del Girone A.

Attaccante classe 1991 Italiano ha parlato così in esclusiva a RomaToday della vittoria contro la DuepigrecoRoma: “Non è stata una partita facile inizialmente anche per via del loro pressing alto. Poi abbiamo trovato un gol fortunoso quanto meritato, un loro autogol e questo ci ha sbloccato. Abbiamo iniziato a gestire meglio la partita e abbiamo raddoppiato quasi subito con un mio gol. Il 2 a 0 gli ha tagliato le gambe e messo in discesa per noi la partita. Nella ripresa abbiamo gestito e ho fatto il tre a zero”.

I due gol messi a segno di Italiano sono simili come finalizzazione ma diversi in costruzione: “Il primo ho ricevuto palla da Germini dal limite dell’area e col destro a giro ho trovato il secondo palo. Nel secondo sono stato servito in profondità, ho evitato un difensore fintanto di tirare col sinistro e col destro ho chiuso sul secondo palo”. Per Italiano sono 11 i gol in questo campionato in cui l’attaccante è stato bloccato da diversi problemi: “Ho avuto un inizio di campionato non facile per via di alcuni problemi al ginocchio, alla caviglia. Ancora oggi non sono al 100%. Il gol per me è vitale, più ne faccio meglio è ma se servono per raggiungere la vittoria di squadra sono più contento. L’obiettivo primario resta quello del gruppo ovvero il salto di categoria”.

L’Aranova punta al passaggio in Eccellenza. Obiettivo non facile da raggiungere visto l’equilibrio che c’è nell’alta classifica del Girone A, dalla Romulea all’Ottavia tutte in lizza: “È un campionato aperto, partite non facili e ci sarà da lottare fino all’ultima giornata. Ci sono squadre che hanno investito tanto e che sono nuove in questo girone come Casal Barriera, Romulea e Ottavia, tutte un po' penalizzate da questo cambio di girone. Da una parte il nostro è un bel campionato perché ogni domenica non abbassi mai la concentrazione e devi dare sempre il massimo, dall’altre però è penalizzante e per forza di cose qualcuno resterà scontento (va in Eccellenza solo la prima classificata, ndr)”.

Fra le candidate al titolo c’è anche il Tolfa (quarto con 42 punti, ndr) prossimo avversario dell’Aranova: “In trasferta col Tolfa sarà una partita molto difficile. Conosciamo la loro forza, sappiamo che sarà una battaglia proprio come all’andata”.

In conclusione Italiano ci confida di non ispirarsi in maniera particolare a nessuno ma ci svela la sua debolezza per un grande ex della Serie A e del calcio internazionale: “Secondo me il numero 9 più forte di tutti i tempi rimane Ronaldo, il Fenomeno. Rivedrei, cosa che faccio spesso, sempre i suoi gol”.