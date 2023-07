Aranova, per la difesa c'è Zigrossi

Colpo importante per l'Aranova in vista della prossima stagione in Eccellenza. Mister Di Curzio infatti potrà contare sull'esperienza del difensore Valerio Zigrossi.

Zigrossi classe 1996 è un difensore centrale che rinforza il reparto difensivo dei rossoblù. Il difensore vanta diverse esperienze nei Pro con le maglie di Fano, Cuneo, Virtus Entella, Bisceglie e Matelica.

Questo il comunciato del club: "L’Asd Aranova è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con il difensore centrale classe 1996 Valerio Zigrossi". Queste le prime parole del difensore: “Inizio questa avventura con entusiasmo e voglia di fare bene fin dal primo momento ho avvertito un clima di serenità e professionalità che mi ha colpito e mi ha spinto ad accettare questa destinazione senza pensarci poi troppo. Cercherò di portare la mia esperienza e metterla al servizio di un gruppo solido, che conosco già in qualche elemento e questo sicuramente aiuterà il mio immediato inserimento. Ci aspetta un campionato complesso, con compagini valide e organizzate. Dobbiamo avere chiaro in testa il nostro obiettivo e raggiungerlo il prima possibile, per poi spostare l’asticella fin dove ci sarà concesso, un passo alla volta”.

All'arrivo di Zigrossi in casa Aranova si aggiungono gli annunci dei rinnovi di Palermo e Perocchi a centrocampo, del difensore Pucci e del portiere Zonfrilli.