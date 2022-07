Aranova, Di Curzio è il nuovo allenatore

L'Aranova riparte da Giancarlo Di Curzio, che negli ultimi tre anni ha ottenuto ottimi risultati con l'under19 della squadra laziale e ora avrà a disposizione la prima squadra su cui lavorare. Il nuovo tecnico si è presentato così ai microfoni ufficiali del club. “Sono soddisfatto ed orgoglioso di poter continuare il mio percorso all’Aranova ma soprattutto gratificato dalla fiducia mostrata dalla Società in una piazza così bella e importante. Da parte mia c’è la consapevolezza di iniziare un percorso nuovo rispetto a quello precedente in cui c’è la volontà da subito di creare un gruppo coeso tra Under ed Over che permetta di lavorare in serenità. Obiettivi? Non parlo mai di classifica in estate perché troveremo tanti club attrezzati e ben allenati ma noi dobbiamo pensare a riportare con il lavoro l’entusiasmo dentro e fuori dal campo. Sono un allenatore giovane e molto ambizioso, sento dentro di poter dare e fare ancora molto per questo club: forza Aranova!”.