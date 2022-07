Aranova, confermato il DG Luca

Arrivano le conferme per l'Aranova, che per la prossima stagione conferma il suo direttore generale Valerio Luca, presentato così sul sito ufficiale del club. “Aranova è la realtà ideale per far crescere in serenità bambini e ragazzi oltre che per fare calcio. Stare qui significa vivere in un ambiente sano, ben organizzato e ben strutturato. Siamo consapevoli di dover lavorare molto e con tutto lo staff ci impegneremo a fare bene portando i risultati che questa società merita. Sono contento della riconferma e ringrazio il Presidente per la fiducia”.