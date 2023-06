Aranova, mister Di Curzio confermato

L'Aranova riparte dalla certezza Di Curzio. Il club ha infatti confermato l'allenatore sulla panchina dopo la conquista del Girone A del campionato di Promozione e il ritorno in Eccellenza.

Per Giancarlo Di Curzio si tratta della quinta stagione consecutiva sulla panchina dell'Aranova: "Non era scontato e ringrazio nuovamente la Società per la fiducia mostrata con la conferma nel prossimo campionato di Eccellenza. La bella vittoria ottenuta è già nel cassetto dei ricordi, non vedo l’ora di iniziare il mio 5º anno qui alle Muracciole, augurandoci di toglierci altre soddisfazioni insieme ai nostri tifosi".

Di seguito l'annuncio del club: "L’Asd Aranova è lieta di annunciare il rinnovo da parte di mister Giancarlo Di Curzio che, dopo aver guidato la prima squadra alla vittoria del campionato di Promozione 2022/2023, sarà al timone dell’Eccellenza nella stagione 2023/2024".