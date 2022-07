Aranova, arrivano due centrocampisti

Proseguono le novità ufficiali in casa Aranova per la prima squadra di mister Giancarlo Di Curzio che va componendosi ogni giorno di più: oggi è il turno di Francesco De Santis e Alessio Di Pofi, due giovani centrocampisti che sono ufficialmente rossoblù.

Francesco De Santis, centrocampista classe 1998, in arrivo dal Santa Marinella ed ex Tolfa e Civitavecchia, si esprime così dopo la firma: “Sono strafelice di iniziare questa nuova avventura in un club così organizzato e ho tanta voglia di arrivare in alto. Ho scelto questa società perché mi ha convinto subito la professionalità che ultimamente nei campi dilettantistici non si trova oltre al progetto che mi è stato presentato. Penso di poter dare un grosso contributo alla squadra sia in fase difensiva che offensiva, darò il cuore in campo per raggiungere la vittoria. L’obiettivo principale è quello di tutti, di portare l’Aranova dove merita di stare e saremo pronti a lottare ogni domenica”.

Alessio Di Pofi, centrocampista classe 2001, arriva invece dalla vittoria del campionato di Promozione con l’Aurelianticaurelio dopo essere cresciuto da quando era piccolo nel settore giovanile del Montespaccato: “Sono contento di essere qui e aver scelto l’Aranova perché è una società in crescita e molto ambiziosa, da quando sono andato a parlare con il direttore Mursia ho avuto subito ottime sensazioni, durante il ritiro cercherò ovviamente di ambientarmi il più veloce possibile con i nuovi compagni per fare un’ottima preparazione e cercar di crescere sempre di più. L’obiettivo che mi pongo io in questa stagione è di crescere il più possibile sotto ogni aspetto e sicuramente di dare il più possibile per la squadra e la società per ripartire subito al meglio dopo la scorsa stagione in cui ho conosciuto persone straordinarie che mi hanno aiutato a crescere sotto tutti i punti di vista”.

(comunicato stampa Aranova)