Sconfitta di misura per la Rever contro l'Apulia Trani

Serie C femminile Girone C

Perde per 1 a 0 la Rever Roma in casa dell'Apulia Trani nella nona giornata del Girone C del campionato di Serie C femminile.

La partita

L'Apulia Trani controlla la partita sin dalle prime battute. Le padrone di casa cercano il gol del vantaggio già nei primi minuti ma è brava Guidobaldi a respingere. L'estremo difensore della Rever però pasticcia al 25esimo e Isabel Sgaramella con un tocco facile facile trova il gol. La Rever non riesce a reagire ci prova con qualche calcio piazzato ma senza creare seri pericoli alla difensa dell'Apulia.

La classifica

La Rever Roma con questa sconfitta resta in zona playout con 8 punti. L'Apulia Trani sale al quarto posto, con 21 punti, subito dietro le prime della classe.