All'Aprilia riesce la rimonta ed elimina il Nuova Florida dalla Coppa Italia Serie D

Prima partita ufficiale per Nuova Florida e Aprilia. Le due compagne di girone G di Serie D si sono sfidate ieri in una partita estremamente combattuta e che può essere vista come un ottimo test in vista dell'inizio della (travagliata) stagione ufficiale di Serie D. A trionfare è stato l'Aprilia, che ha superato in rimonta un Nuova Florida che era passato in vantaggio dopo un primo tempo piuttosto povero dal punto di vista delle occasioni. I padroni di casa dell'Aprilia erano stati bravi a serrare la porta difesa da Salvati, in attesa del rifugio degli spogliatoi per resettare tutto è uscire più forti nel secondo tempo. Dev'essere stato però più convincente il discorso dell'allenatore del Nuova Florida ai suoi giocatori, dato che gli ospiti rientrano con più determinazione e al sedicesimo del secondo tempo trovano il vantaggio con Persichini.

La gioia del Nuova Florida dura poco, dopo nemmeno otto minuti i padroni di casa trovano il pareggio con Wilson Da Cruz e l'Aprilia sembra trovare una linfa nuova, dato che ricomincia ad attaccare con più forza. Il sorpasso definitivo ci mette molto di più ad arrivare, con un tiro di Pezone che dopo il gol corre a festeggiare sotto la curva. La rimonta dell'Aprilia affonda le speranze degli ospiti, che cercano il secondo gol ma devono subire la beffa del terzo gol di Falasca al 42', che chiude definitivamente la partita e spedisce l'Aprilia al secondo turno della coppa Italia di Serie D.

Aprilia - Nuova Florida 3-1

MARCATORI Persichini 16’st (N), Cruz 24’st (A), Pezone 39’st (N), Falasca 42’st (N)