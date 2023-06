Anzio, ufficiale la conferma di Bencivenga

Il club neroniano riparte dai suoi punti fermi, motivo per cui non poteva mancare all'appello la riconferma per la nuova stagione calcistica di Pietro Bencivenga. Ragazzo dotato di ironia e di grande empatia con il gruppo, Pietro ha dimostrato nel corso del triennio vissuto in biancoceleste di avere tutte quelle doti indispensabili per un ottimo calciatore. Poliedrico, capace di giocare sia da esterno basso che alto, incisivo in fase offensiva, dove ha guadagnato quantità industriali di calci di rigore, Bencivenga è cresciuto anche sotto il profilo delle realizzazioni. Un crescendo rossiniano per il classe '98 nato a Velletri, che è passato dalle quattro reti della prima stagione, a sei, per poi chiudere con i nove goal della stagione dorata 2022-23. Un bottino di tutto rispetto per chi di professione non fa l'attaccante e che ha confermato le qualità e l'apporto decisivo di Pietro nella volata promozione che ci ha condotto in serie D. Quella serie D che Bencivenga ha conosciuto agli inizi del suo percorso con la maglia dell'Aprilia e dove da quest'anno intende ripartire a caccia della consacrazione definitiva. Sempre forza Anzio.

[ufficio stampa Anzio]