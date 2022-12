Anzio, ufficiale l'acquisto di un ex Lazio

L'Anzio Calcio 1924 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe 1997 Gianmarco Busti, approdato alla corte di mister Guida già nella stagione 2020-21 proveniente dall’Unipomezia. Centrale di grande esperienza, nonostante la giovane età, Busti ha militato nei settori giovanili di società professionistiche come Lazio, Ternana e Ascoli per poi giocare in Serie D con la Flaminia. Nel 2020 come già rimarcato, il passaggio all’Anzio con cui ha disputato un biennio di alto livello, mentre la scorsa estate è arrivata la scelta di approdare a Gaeta dove è stato reduce da un’ottima prima parte di stagione. La nostra società da il bentornato a Gianmarco e approffitta anche per ringraziare la società pontina per la disponibilità mostrata in sede di trattativa del calciatore.

[ufficio stampa Anzio]