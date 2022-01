Anzio, ufficiale l'acquisto di Buongarzoni

Continua il mercato dell'Anzio, che firma il difensore classe 2001 Gabriel Buongarzoni, arrivato dal Gallipoli e pronto subito a contribuire per la prima squadra. La sua nuova società lo ha annunciato così sulla sua pagina ufficiale di Facebook. "L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento in maglia biancoblu di Gabriel Buongarzoni, giovane difensore classe 2001, che andrà ad arricchire il roster a disposizione di mister Guida. L’operazione è stata condotta con sapienza dal ds Guido Zenga, che con un blitz è riuscito a giocare d’anticipo.".