L'Anzio travolge il Cantalice nella terza di Eccellenza

Ottima prova dell'Anzio, che conferma il suo incredibile stato di forma e si mantiene imbattuta nel girone B di Eccellenza Lazio. La squadra di casa ha imposto subito il suo ritmo con il Cantalice, passando avanti con un calcio di rigore trasformato da Di Curzio. Non passa troppo tempo e ancora una volta il Cantalice si fa trovare impreparato in difesa, altro rigore per l'Anzio questa volta calciato e realizzato da Gamboni, che la tira forte e tesa e porta sul 2-0 l'Anzio all'intervallo.

Normale amministrazione al rientro dagli spogliatoi, con l'Anzio che si limita a gestire e occasionalmente trova la sortita offensiva. Al 4' del secondo tempo arriva subito il colpo del KO, firmato ancora da un Di Curzio in formato trascinatore. La partita si addormenta ancora di più e l'Anzio può gestire tranquillamente fino alla vittoria. Tre punti dedicati a Mattia Patriarca, il giovane diciottenne che ha perso la vita questa mattina in un drammatico incidente sulla statale Pontina. Il giovane anziate nel recente passato aveva militato nelle giovanili dell'Anzio.