Piccola vittoria per l'Anzio, che vede il Comitato Regionale del Lazio accogliere il ricorso per quanto riguarda l'inibizione del suo dirigente Francesco Rizzaro. L'inibizione aveva inizialmente come termine il 31 marzo 2025, in seguito ai fatti di Anzio - Astrea, e invece è stata ridotta al 30 giugno 2024. Qui è consultabile il comunicato integrale.