Il Sora beffa l'Anzio ai rigori

Non delude le attese la seconda sfida dei playoff "B" di Eccellenza Lazio, con i padroni di casa del Sora che vincono l'ennesima partita di questi playoff terminata ai rigori e si aggiudicano due punti importanti nel triangolare che regala posti per la fase dei playoff nazionali per la Serie D. I più pronti in avvio sono stati i giocatori del Sora, con Di Stefano che dopo quattro minuti trafigge la porta di Rizzaro. L'Anzio ha la possibilità di pareggiare al 16' con Gamboni, ma Simoncelli intercetta il rigore, un antipasto di quello che succederà durante la lotteria finale. Gli sforzi degli ospiti vengono premiati al 19' della ripresa dall'arbitro, che assegna il secondo rigore di giornata, trasformato da Di Curzio, per fallo di mano di Belotti. La partita sembra girare al 32' del secondo tempo, Rossi si presenta sul dischetto per tirare il terzo rigore della partita, ma il tiro viene neutralizzato da Rizzaro. L'Anzio ci prova nel finale con Gennari ma serve la lotteria dei rigori per decidere la vittoria. Il primo a sbagliare è Rossi, al secondo errore di giornata, ma Giusto rimette tutto in pari con il suo errore. Ad essere decisivo è l'errore di Bruno, che con il suo rigore sbagliato consegna la vittoria alla squadra di casa, che ora attende il risultato di Anzio - Maccarese per sapere il suo destino.

SORA-ANZIO 10-9 d.c.r. (1-1 dopo i tempi regolamentari)

MARCATORI: 4’pt Di Stefano (S), 19’st Di Curzio rig. (A)

SEQUENZA RIGORI: De Gennaro (A) goal, Sganzeria (S) goal, Di Curzio (A) goal, Rossi (S) sbagliato, Bencivenga (A) goal, De Fato (S) goal, Ruggieri (A) goal, Criscuolo (S) goal, Giusto (A) sbagliato, Simoncelli (S) goal, Scruci (A) goal, Vita (S) goal, Gennari (A) goal, Graziano (S) goal, Buongarzoni (A) goal, Di Stefano (S) goal, Rizzaro (A) goal, Camara (S) goal, Bruno (A) sbagliato, La Macchia (S) goal.

SORA: Simoncelli, Passi (32’pt La Porta), Belotti (45’st Graziano), La Macchia (30’st Vita), Iannuzzi (5’st Beugre), Sganzeria (35’st Ranellucci), Souarè (32’pt Camara), De Fato Di Stefano, Criscuolo, Rossi. A disp: Tomei, Lecce, Beugre, Pellegrino. All: Ciardi.

ANZIO: Rizzaro, Ruggieri, Bruno, Mauro (5’st Di Curzio), Poltronetti (5’st Vellitri), Busti (35’st Buongarzoni), Gamboni (5’st Giusto), Gennari, Giordani (40’st Scruci), De Gennaro, Bencivenga. A disp: Marsili, Lo Fazio, Mirabella, De Falco. All:Guida

ARBITRO: Sig. Ferruzzi di Albano Laziale

ASSISTENTI: Sig.Camilli Roma 1, Sig. Scionti Roma 1.

NOTE: Ammoniti: Belotti (S), Vellitri (A). Angoli: 4-4 .Recupero: 1’pt, 5’st.