Anzio, per l'attacco arriva un ex Roma

L'Anzio Calcio 1924 comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Luca Damiani, esterno offensivo classe 1996, proveniente dall’Anagni, club con il quale si è messo in mostra nell’ultimo biennio nel campionato di Eccellenza. Damiani vanta però al suo attivo un curriculum di tutto rispetto, con gli inizi prestigiosi nelle file della Roma, arrivando a far parte anche della rosa Primavera, e una carriera successiva snodatasi soprattutto nel campionato di serie D con le maglie del Rieti in primis, passando poi attraverso le esperienze con il Flaminia e il Ciampino. Damiani è un esterno di gamba, abile nel giocare su entrambe le corsie, che fa della ricerca della profondità il suo credo calcistico. Una qualità questa che l’ha portato a collezionare numerosi assist e a essere spesso decisivo in area avversaria con la conquista di molti calci di rigore. Il classe ’96 sarà sicuramente di grande supporto al reparto offensivo e rappresenta una precisa richiesta di mister Guida, che punterà forte su questo nuovo innesto.

[ufficio stampa Anzio]