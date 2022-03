Anzio e Villalba non si fanno male, è pari

Termina in parità la sfida tra Anzio e Villalba, con i padroni di casa che sprecano il vantaggio arrivato con un gol di Giordani al 27' su assist di Giusto. Il pari del Villalba arriva in avvio di secondo tempo, con Giovanazzi che rimette tutto in parità su suggerimento di Collacchi. De Gennaro nel secondo tempo ha due buone occasioni per riportare in vantaggio l'Anzio, ma manca l'appuntamento con il gol procurando un pareggio che sicuramente sarà più apprezzato dagli ospiti che dai padroni di casa, con l'Anzio che si allontana dal secondo posto ora distante tre lunghezze dalla Luiss.

ANZIO- VILLALBA OCRES MOCA 1-1

MARCATORI: 27’pt Giordani (A), 3’st Giovanazzi (V)

ANZIO: Rizzaro, Buongarzoni, Bruno, Mauro (40’st Mirabella), Poltronetti, Martinelli, Bencivenga, Gennari (35’st Gamboni), De Gennaro, Giordani (30’st Di Curzio), Giusto (22’st De Falco). A disp: Marsili, Samà, Ruggeri, Catarinozzi, De Falco, Mirabella, Di Curzio, Farulla, Gamboni. All: Guida

VILLALBA: Mennini, Menicucci (42’st Ficorella), Ferri, D’Astolfo, De Luzi (35’pt Scorzoni), Puttini, (1’st Di Carmine),Collacchi (45’st Petrucci), Shahinas, Giovanazzi, Laurato, Mizzoni. A disp: D’Artibale, Di Carmine, Ficorella, Petrucci, Centofante, Ranieri, Nasti, Sacco, Scorzoni. All:Schiavone

ARBITRO: Sig. Testai’(Catania)

ASSISTENTI: Sig.ra Saccoccia (Formia), Sig.Iacca (Ciampino)

NOTE: Ammoniti.: Poltronetti A), Bencivenga (A), Menicucci (V), Di Carmine (V).Angoli: 9-4 Recupero: 2’pt, 3’st.