Anzio, Marco Giordani rinnova per un'altra stagione

Continuano i movimenti in casa Anzio, con la squadra anziate che annuncia il rinnovo per un altro anno di un pilastro della sua squadra, Marco Giordani. "È tempo di riconferme. L'Anzio riparte da chi ha contribuito a renderla grande, motivo per cui non poteva mancare all'appello Marco Giordani, attaccante classe '97, che si appresta a vivere la quinta stagione consecutiva con la maglia che ama. Esatto, amore è la parola giusta per definire il rapporto che lega Giordani alla sua città. Un simbolo, che nonostante le tante sirene di mercato ha deciso di continuare a vestire la maglia biancoceleste. La seconda vita calcistica di Giordani è quella legata alla nazionale italiana e al Beach Soccer, il cui organismo internazionale lo ha eletto tra i primi cento giocatori al mondo. In questo ambito il nostro centravanti ha ottenuto prima la vittoria della Coppa Italia con la casacca del Catania, per poi conquistare con la Nazionale la medaglia d 'argento ai Giochi Olimpici europei di Cracovia, chiudendo infine con l'agognata qualificazione ai Mondiali di Baku del 2024. Giordani è atteso con la maglia dell'Anzio all'ulteriore e definitivo salto di qualità, ovvero imporsi anche in un campionato di livello come la serie D. Nelle ultime due stagioni il nostro bomber ha dato vita a un crescendo rossiniano, con 16 reti nel 21-22 e ben 22 nell'ultima trionfale annata che lo ha visto tra i protagonisti assoluti della promozione.".