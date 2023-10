Anzio, le parole di Sirignano "Dobbiamo credere fermamente nelle nostre possibilità"

Intervistato dalla pagina ufficiale dell'Anzio, il veterano della squadra laziale Ciro Sirignano ha parlato della sfida persa contro la Romana. L'Anzio è a quattro punti in quattro partite nel girone G di Serie D.

Ciro, domenica è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per l'Anzio. Risultato giusto o avete qualcosa da recriminare?

"Il verdetto del campo va accettato, la Romana è stata più scaltra, riuscendo a capitalizzare una delle poche occasioni create nel corso del match. Da parte nostra c'è un pizzico di rammarico legato al fatto di aver giocato alla pari per larghi tratti della sfida, riuscendo più volte a renderci pericolosi in area avversaria. In ogni caso non dobbiamo dimenticare che siamo una neopromossa, quindi ci può stare di pagare dazio a livello di esperienza. Siamo un gruppo giovane che però non deve perdere l'entusiasmo, si può cadere, ma il calcio ti offre subito la possibilità di riscattarti".

Riscatto che può arrivare già domenica prossima nel match casalingo contro il Cassino?

"Questo come dicevo è il bello del calcio, abbiamo subito la possibilità di ripartire, anche se l'avversario merita rispetto e nell'ultimo turno ha perso ma in modo rocambolesco. In ogni caso giochiamo in casa e dobbiamo credere fermamente nelle nostre possibilità. Io personalmente non sono al top per via di un'escoriazione al ginocchio, ma stringerò i denti perchè voglio aiutare i miei compagni a ritrovare la via della vittoria".