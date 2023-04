Anzio, il comunicato della società su Marco Giordani

Duro comunicato dell'Anzio sul caso Marco Giordani. La società laziale ha diffidato dal pubblicare notizie non ufficiali sulla questione riguardante il tesseramento del calciatore degli anziati. Giordani infatti non era presente nelle liste per la partita con il Cerveteri di inizio campionato, annullata per errore tecnico arbitrale e poi fatta ripetere. Secondo una lettera pervenuta a varie testate Giordani avrebbe dovuto essere squalificato per la partita successiva, con la squalifica che quindi, a detta della lettera, non sarebbe stata scontata. Un esposto è stato inviato alla procura FIGC sulla vicenda, ma ad oggi non è stata presa alcuna decisione ufficiale. "L' Anzio Calcio 1924, in merito alle notizie uscite sulla presunta posizione irregolare del proprio tesserato Marco Giordani, dichiara e sottoscrive che diffiderà tutte le testate giornalistiche che riporteranno notizie non ufficiali. Questa presa di posizione è dovuta al fatto che siamo stufi di veder accostato il nostro Nome e quello del nostro calciatore, vicino a degli articoli privi di notizie veritiere. In fede Società Anzio Calcio 1924".