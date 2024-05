Anzio, Guido Zenga resterà il direttore sportivo

L' Anzio Calcio 1924 comunica di aver rinnovato il contratto per la stagione 2024-25 al direttore sportivo Guido Zenga. Con questa operazione la società ha confermato in pieno la fiducia a un dirigente dalle indiscusse capacità, che conosce perfettamente l' ambiente. Per Guido Zenga quella alle porte è la quinta stagione nel club neroniano, i numeri non tradiscono mai e finora ci hanno confermato la crescita continua della squadra sotto la guida dell' area tecnica del nostro Ds. Terzo posto in Eccellenza il primo anno, secondo posto nell' Eccellenza 2021-22 con accesso agli spareggi, primo posto sempre in Eccellenza nella stagione trionfale 2022-23 e dulcis in fondo la salvezza conquistata in serie D nell' annata appena conclusa. La conferma di Zenga rappresenta un segnale prezioso di continuità e l' intenzione da parte della società di continuare a dare linfa al progetto di crescita. Continuiamo insieme Direttore!

[comunicato ufficiale Anzio]