Anzio e Sporting Ariccia non si fanno male, è 1-1

Non si fanno male Sporting Ariccia e Anzio, con gli anziati che fermano lo Sporting Ariccia sul pari in trasferta ma hanno comunque tanto da recriminare per la loro condotta di gara. Dopo un primo tempo giocato meglio dagli ospiti all'inizio del secondo tempo sale in cattedra l'Ariccia, che dopo solo un minuto della ripresa trova il vantaggio con Martinelli, bravo a chiudere in rete una ribattuta della difesa avversaria. Bruno e Giusto sfiorano il pareggio al 12' ma è Giordani a siglare il gol del pari definitivo, su rigore guadagnato da Bencivenga. Nel finale un palo e un gol sbagliato a botta sicura negano i tre punti all'Anzio, che esce con qualche rimpianto dalla trasferta di Ariccia nonostante un risultato comunque positivo.

SPORTING ARICCIA- ANZIO 1-1

MARCATORI: 1’st Martinelli (S), 22’st Giordani rig. (A)

S.ARICCIA: Aniello, Torreggiani, Laudati, Dell’Armi, Silvagni (Bifano 44’pt), Giura, Macchia, Loggello, Martinelli (De Angelis 41’st), Dari, Emili. (Scozzaro 34’st) .A disp: Taccaliti, Bifano, Tramonti, Massaro, Scozzaro, Sadotti, Pietrantoni, De Joannon, De Angelis. All: Fornaciari.

ANZIO: Rizzaro, Ruggeri (Buongarzoni 24’st), Bruno, De Gennaro (Mauro 24’st),, Vellitri, Busti, Gamboni (De Falco 11’st), Gennari, (Lo Fazio 32’st), Di Curzio (Giordani 11’st), Giusto, Bencivenga. A disp: Marsili, Crisci, Poltronetti, Mauro, Lo Fazio, Mirabella, De Falco, Buongarzoni, Giordani. All: Guida.

ARBITRO: Sig. Velocci (Frosinone)

ASSISTENTI: Sig. Martino (Cassino), Sig .De Lucia (Frosinone)

NOTE: Ammoniti: Loggello (S), Silvagni(S), Aniello (S), Gennari (A), De Gennaro (A) Angoli: 3-3 Recupero: 5’pt, 5’st.