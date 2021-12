Anzio e Falaschelavinio non si fanno male nel derby, è 1-1

Partita dura e combattuta come tutti i derby tra Anzio e FalascheLavinio, che ad Anzio si dividono la posta in un match da ben undici ammoniti totali, a testimonianza di quanto i giocatori sentissero l'importanza di questo match. Equilibrato anche il primo tempo, con la prima mezz'ora ad appannaggio dell'Anzio, vicino al gol con Gamboni, e la seconda più nelle mani del Falasche, con un bel tiro da fuori di Neroni. L'inizio del secondo tempo trova la firma di Bencivenga, che al 19' porta in vantaggio l'Anzio nel derby avventandosi sulla ribattuta di Mastropietro al rigore sbagliato da Gamboni, il secondo consecutivo sbagliato dall'Anzio dopo quello di Martinelli domenica scorsa. La risposta del FalascheLavinio arriva nel finale complice un errore di Trombetta, che buca l'uscita e dalla mischia risultante Neroni mette in rete pareggiando i conti. Non arriveranno altri gol, anche se Pirazzi prende il palo al 90' graziando la porta dell'Anzio e regalando un punto ad entrambe le squadre. Il Lavinio si porta così a cinque punti dalla zona playout, mentre l'Anzio resta al secondo posto ma a dieci punti dalla capolista Tivoli, dominatrice del campionato.

ANZIO- FALASCHELAVINIO 1-1

MARCATORI: 19’st Bencivenga (A), 40’st Neroni (F).

ANZIO: Trombetta, Ruggeri (38’st Vellitri), Bruno, De Gennaro, Busti, Martinelli, Gamboni, Gennari, Giusto (17’st De Falco), Giordani (33’st Mirabella),Bencivenga. A disp: Rizzaro, Vellitri, Garbini, Crisci, Mauro, Mirabella, Scruci, Farulla, De Falco. All: Guida

FALASCHELAVINIO: Mastropietro, Ferrari Fabrizio., Bernardi, Ferrari Fabio, Treccarichi (1’st Cipriani), Giacinti, Guastella (26’st Fusco),Vitolo, Murasso (28’pt Savaglia), Neroni, Capolei (26’st Pirazzi) A disp: Gemelli, Cipriani, Piervenanzi, Buonocore, Fusco, Savaglia, Pirazzi, Ravasi, Pasquino. All: Cassioli.

ARBITRO: Sig. Conte di Ciampino

ASSISTENTI: Sig. Degli Abbati (Rm1), Sig.ra Negro (Rm1).

NOTE: Ammoniti.: Martinelli (A), Gamboni (A), Gennari (A), Bencivenga (A), Mastropietro (F), Ferrari Fabrizio (A), Bernardi (F), Guastella (F), Vitolo (F), Cipriani (F), Savaglia (F). Angoli: 5-5 Recupero: 4’pt, 6’st.