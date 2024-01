Anzio - Cynthialbalonga 2-0, la reazione di Fusco "Dobbiamo ritrovare quella continuità che ci è mancata”

La Cynthialbalonga è caduta sul campo dell’Anzio. La formazione castellana ha ceduto per 2-0 al termine di una prestazione non brillantissima, come conferma il portiere classe 2003 Eugenio Fusco. “Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma sicuramente il campo ha sempre ragione. Loro nel primo tempo hanno avuto solo l’occasione del gol e l’hanno concretizzata, mentre noi abbiamo tenuto il pallino del gioco e qualche occasione, ma senza essere troppo pericolosi. Anche il secondo tempo è stato abbastanza simile: abbiamo commesso un errore in avvio e l’Anzio ha colpito un palo, poi abbiamo fatto tanto possesso-palla, vedendoci annullato un gol per fuorigioco di Doratiotto, ma non siamo riusciti a essere molto incisivi. Nel recupero è arrivato anche il gol del definitivo 2-0. Potevamo ottenere qualcosa di più, ma sicuramente non abbiamo fatto una prestazione brillante. In ogni caso questo gruppo dopo le sconfitte ha avuto spesso la forza di rialzarsi e speriamo accada anche stavolta. Ultimamente ci sta mancando quella continuità che abbiamo avuto a inizio stagione e che dobbiamo ritrovare”. La classifica del girone è davvero particolare: la Cynthialbalonga si trova ad appena sei punti dalla Romana seconda della classe e ha sette lunghezze di vantaggio sulla zona play out: “Non c’è preoccupazione perché questo gruppo ha valori importanti, ma la classifica è corta e dobbiamo pensare a fare più punti possibili intanto per evitare ogni tipo di rischio e poi per riproporci nelle zone alte”. Domenica per la Cynthialbalonga c’è il duro confronto interno col Cassino: “Contro di loro abbiamo vinto sia in Coppa Italia che nel match d’andata in campionato, ma si tratta di una squadra forte che recentemente si è rinforzata soprattutto davanti. Nelle ultime due partite hanno vinto sul campo della Cavese e con il San Marzano, quindi parliamo di una squadra in grande salute”. La chiusura di Fusco è sulla sua stagione, la prima in maglia Cynthialbalonga: “Ci siamo alternati spesso con Silvestrini che è un 2004: con lui c’è un rapporto di stima e amicizia, cerchiamo di allenarci al massimo assieme al preparatore Valerio Frasca”. Pur essendo nato a Formia, Fusco ha vissuto tredici anni a Cagliari e dunque è un sardo “acquisito” in un gruppo che conta tanti isolani: “L’anno scorso ero all’Arzachena e qui sono arrivato anche tramite l’attaccante Sartor che mi ha parlato bene di società e staff tecnico dal primo giorno della sua esperienza alla Cynthialbalonga. Ho trovato un grande ambiente e sono felice dell’esperienza che sto vivendo qui”.

[ufficio stampa Cynthialbalonga]