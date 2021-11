Gol e spettacolo tra La Rustica ed Anzio

L'Anzio si prende di forza un'altra grande vittoria, questa volta sul difficile campo del La Rustica RDP, che mantiene il suo momento negativo ma può comunque consolarsi con la grande reazione nel finale di partita. Pronti via ed è subito gol di Martinelli, bravo a realizzare su calcio piazzato il gol del vantaggio dopo soli due minuti. Un quarto d'ora dopo Di Curzio mette la sua prima firma sulla partita, realizzando freddamente il rigore guadagnato da Bencivenga. Non si ferma l'Anzio, che non ferma il suo pressing e trova il gol del 3-0 che chiude definitivamente il match con Giusto, che raccoglie l'assist di un indemoniato Bencivenga. Non si ferma la girandola dei gol nel secondo tempo, con Di Curzio, doppietta per lui, e Bencivenga che dilagano il punteggio sul 5-0. La reazione del La Rustica non è di poco conto, con i gol di Di Saverio e Nanni nel giro di due minuti, ma il gol di Sebastianelli quasi alla fine della partita è troppo tardi per riaprire il match.

ROCCA DI PAPA- ANZIO 3-5

MARCATORI: 2’pt Martinelli (A), 17’pt Di Curzio (rig. A),22’ Giusto, 5’st Di Curzio (A), 9’st Bencivenga (A), 30’st Di Saverio (R), 31’st Nanni ®, 44’st Sebastianelli ®,

Rocca di Papa: Fabiani, Laziz, Baroni, Angelini (Liparota 1’st) Cameo, Petrizza, Ferrari (Socciarelli 8’st) Shoti (Di Saverio 12’st) Fabiani (Piccirilli 20’st) Ippoliti (Nanni 1’st) Sebastianelli. A disp: Valente, Chivu, Colasanti, Liparota, Socciarelli, Chiaventi, Di Saverio, Piccirilli, Nanni. All: Iardino.

ANZIO: Trombetta, Poltronetti (Vellitri 24’st) Bruno (Mirabella 13’st) Gennari (Scruci 13’st) Busti, Martinelli, Bencivenga, Mauro (De Falco 28’st) Di Curzio (Lo Fazio 36’st) De Gennaro, Giusto. A disp: Marsili, Ruggieri, Vellitri, Scruci, De Falco, Mirabella, Garbini, Lo Fazio, Giordani. All: Guida

ARBITRO: Casini (Rm1)

ASSISTENTI: Gallese (Rm1)- Di Giovenale (Viterbo)

NOTE: Ammoniti: Shoti ®, Fabiani ®, Piccirilli ®, Bruno (A) Angoli: 4-4 Recupero: 0’pt, 5’ st.