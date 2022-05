Anzio Calcio, il presidente Rizzaro "Guida e Zenga sono confermati"

L'Anzio ha concluso la sua stagione perdendo nell'ultimo atto dei play-off "B" di Eccellenza Lazio, mancando l'accesso ai play-off nazionali. Un mancato traguardo che però non scompone l'umore del presidente dell'Anzio Franco Rizzaro, che per la pagina ufficiale del club anziate ha parlato della stagione appena conclusa e dei piani per il futuro.

Presidente, qual è il bilancio della stagione appena conclusa? Ci sono rimpianti per non aver centrato i play off nazionali?

“Non nutro nessun rimpianto. Ritengo che la squadra abbia espresso il massimo, disputando un campionato di livello. Tutti abbiamo potuto apprezzare la qualità di gioco del gruppo e lo spirito con cui i ragazzi hanno affrontato l’annata”.

Ci saranno novità di rilevo in vista della prossima stagione?

“Posso dire già da ora che la squadra ripartirà dalla conduzione tecnica di Mario Guida e dal lavoro come direttore sportivo da parte di Guido Zenga. Ritengo che entrambi abbiano svolto un lavoro proficuo, è giusto e doveroso riconfermare loro la piena fiducia”.

Quali saranno le linee guida della società per il prossimo campionato?

“In attesa di programmare la nuova stagione e fare i doverosi giri di orizzonte, la società non intende fare rivoluzioni ma confermare gran parte dell’attuale rosa effettuando alcuni innesti mirati per alzare ulteriormente il livello del gruppo. Questa è la logica che ci guida e che ci consentirà di poter puntare ad un’altra stagione al vertice”.