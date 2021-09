L'Anzio Calcio annuncia un ritorno per il suo centrocampo

Il mercato dell'Anzio Calcio continua anche dopo il vittorioso esordio in Eccellenza girone B contro lo Sporting Ariccia. Questa volta la società laziale ha annunciato l'acquisto di nuovo centrocampista che sarà da subito a disposizione di mister Guida. In questo caso si tratta di un ritorno, quello di Francesco Mauro che già aveva militato la scorsa stagione tra le file dell'Anzio. Il centrocampista classe 2002 ha vestito i colori del Latina disputando il campionato Under 15 Serie A e B per poi passare alla Racing Fondi.

Il giocatore passa nel 2018 alla Virtus Nettuno, con cui disputa due campionati di Eccellenza. Con le sue prestazioni Mauro nell'estate del 2020 si guadagna la chiamata del Forlì e successivamente il ritorno nel Lazio, dove passa nella squadra della sua città (Mauro è nato e cresciuto ad Anzio) e contribuisce al terzo posto in Eccellenza della scorsa stagione. Mauro ha deciso di tornare nell'Anzio dopo una breve parentesi ad inizio anno in Serie D, nel Rieti. L'esordio è previsto per la sfida contro l'Indomita Pomezia di domenica.