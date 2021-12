L'Anzio vola nel secondo tempo e batte il Tor Sapienza

Vince ancora l'Anzio, che in casa del Tor Sapienza cala il tris e si mantiene in scia del Tivoli che in questo campionato ha conosciuto solo la parola vittoria. A firmare la vittoria dell'Anzio una tripletta di lusso di Di Curzio, che dopo aver siglato il vantaggio allo scadere del primo tempo ha risposto al pareggio di Santori con altri due gol nell'ultima mezzora, indirizzando definitivamente la partita nei binari degli ospiti. L'Anzio vola così a 28 punti in campionato dopo dodici giornate, mantenendo due punti di vantaggio sulla Luiss vincente e di nove punti sulla fine della zona playoff, occupata dall'Atletico Lodigiani.

TOR SAPIENZA- ANZIO 1-3

MARCATORI: 36’pt Di Curzio (A), 9’st Santori (T), 24’st Di Curzio (A), 43’st Di Curzio (A).

TOR SAPIENZA: Maddalena, Fumaselli (Codispoti 30’st), Falcone, Cannizzo, Santori, Chirieletti (Zeqiri 42’st), Parlagreco (Nardini 4’st), Della Penna, Vendemmia (Minelli 36’st), Toracchio, Montesi (Settembre 36’st). A disp: La Marra, Codispoti, Polinari, Minelli, Zeqiri, Anselmi, Marinaro, Settembre, Nardini. All:Anselmi.

ANZIO: Trombetta, Poltronetti (Vellitri 26’pt), Bruno, Mauro (Scruci 19’st), Busti, Martinelli, Gamboni (Giordani 31’st) ,Gennari, Di Curzio (Lo Fazio 44’st), Giusto, Bencivenga (De Falco 37’st). A disp: Anzellotti, Vellitri, Garbini, Lo Fazio, Ruggieri, Mirabella, De Falco, Scruci, Giordami. All: Guida.

ARBITRO: Ferruzzi (Albano Laziale)

ASSISTENTI: Iacca (Ciampino)

NOTE: Ammoniti: Mauro (A), Scruci (A), Vendemmia (T), Montesi (T). Angoli: 3-5 Recupero: 3’pt, 4’st.