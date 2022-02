L'Anzio vince contro il Cantalice

Squadra in casa

Squadra in casa Cantalice

Si aggrappa a De Falco l'Anzio per trovare la vittoria nella sfida del girone B di Eccellenza Lazio contro il Cantalice. Una sfida combattuta tra entrambe le squadre che ha visto il primo tempo chiudersi senza gol, nonostante le buone occasioni capitate ad entrambe. A spezzare l'equilibrio ci ha pensato De Falco al 16' della ripresa per gli anziati, trovando il gol vittoria e regalando tre punti fondamentali per la classifica dell'Anzio, ora a quaranta punti ma a dodici lunghezze dalla dominatrice Tivoli.

Cantalice - Anzio 0-1 (16' st De Falco)