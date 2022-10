Anzio, arriva un nuovo acquisto per il centrocampo

Continua la campagna acquisti dell'Anzio, che rinforza il suo centrocampo con l'ingaggio di Davide Paglia, annunciato così dal club neroniano sulla sua pagina ufficiale. "Nella giornata odierna firma e primo allenamento per Davide Paglia, centrocampista classe 2000 che nell'ultima stagione agonistica ha vestito la maglia del Ferentino. La società neroniana si è garantita una mezzala di qualità, poliedrica e di grande quantità. Con l'ingaggio di Paglia cresce la concorrenza in casa Anzio e si alza l'asticella delle ambizioni. Il giovane centrocampista vanta già un curriculum di tutto rispetto: in primis la formazione nelle giovanili della Lazio per poi spiccare il volo a Malta dove con la maglia del Valletta ha disputato la massima divisione. Da annoverare nel suo percorso anche le esperienze positive vissute con Cosenza, Ternana e Pomezia.".