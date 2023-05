Anzio, arriva la conferma per il DS Guido Zenga

È tempo di riconferme! L' Anzio Calcio riparte dai suoi pilastri e da chi è stato uno degli artefici principali della crescita della squadra nell'ultimo triennio. Inevitabile la riconferma del nostro direttore sportivo Guido Zenga, colui che tre anni fa aveva promesso un ciclo vincente attraverso una crescita costante. Una promessa mantenuta e culminata quest'anno con la promozione in serie D, un obiettivo ambizioso centrato contro ogni pronostico. Ora Zenga riparte dal quarto anno consecutivo con i colori anziati tatuati sulla pelle, probabilmente l'anno delle grandi sfide, dove il club è atteso da un salto di qualità in cui bisognerà misurarsi con le migliori realtà del calcio interregionale. Sarà una sfida avvincente, in cui il nostro ds si metterà alla prova, cercando di costruire una rosa in grado di puntare ad una salvezza dignitosa. Zenga ha già dimostrato di conoscere bene le dinamiche del calciomercato e ora sarà chiamato a una nuova programmazione triennale con l'ambizione di crescere ancora e puntare in alto. Sempre forza Anzio

[ufficio stampa Anzio]