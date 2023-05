Anzio, arriva l'archiviazione per il "caso Giordani"

Arriva un sospiro di sollievo per l'Anzio, che incassa l'archiviazione per il caso Giordani e di conseguenza la conferma della promozione in Serie D. Di seguito il comunicato ufficiale del club. "Dopo mesi di parole a vuoto, di insinuazioni e di meschinità di vario genere da parte di molti, la società Anzio Calcio è lieta di annunciare l'archiviazione da parte della Federazione del "caso" Giordani, ovvero la presunta irregolarità nell'aver schierato un calciatore squalificato. Si potrebbero dire molte cose in un momento come questo, ma preferiamo goderci l'ennesima vittoria, in questo caso della giustizia. Dopo il campo è arrivata un'altra grande affermazione, probabilmente quella che ha più valore a livello morale. Ci dispiace per il partito dei disfattisti e di chi ha provato a mettere in dubbio la bontà del nostro operato. Peccato, è andata male. Sempre forza Anzio".