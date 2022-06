Antoniutti lascia il Fiano Romano: ecco l'annuncio

Se ne va da eroe Piercarlo Antoniutti. L'orma ex allenatore del Fiano Romano dopo aver conquistato l'Eccellenza e fatto la storia del club, lascia la panchina del Fiano Romano.

Antoniutti e l'Eccellenza

Antoniutti lascia la panchian del Fiano Romano dopo aver vinto il campionato del Girone B e conquistato l'Eccellenza. Il successo è arrivato grazie ai punti recuperati al Passo Corese prima e poi alla vittoria per 1 a 0, targato De La Vallèe, nello spareggio contro la Romulea. Antoniutti resta così nella storia del Fiano Romano riuscendolo a portare per la prima volta nella sua storia in Eccellenza.

L'annuncio

L'annuncio dell'addio di Antoniutti al Fiano Romano è arrivato sul profilo Instagram del tecnico. Ecco le sue parole: "Dal primo giorno in cui mi sono seduto sulla panchina del Fiano Romano la mia ambizione è stata quella di diventare l’allenatore più vincente della storia di questo club e di questo paese… Portarlo in alto dove nessuno in 60 anni era mai riuscito ad arrivare… MISSIONE COMPIUTA… Eccellenza conquistata, 3 campionati VINTI e un play off nelle ultime 5 stagioni… Ho deciso che il mio viaggio con il Fiano si conclude qui… in bocca al lupo a tutti…".