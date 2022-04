Anticipata Ostiamare - Aprilia a sabato 9 aprile, le motivazioni

Non sarà disputta domenica la sfida tra Ostiamare e Aprilia, in programma il 10 aprile all'Anco Marzio. Il club ha comunicato così sul suo sito ufficiale l'anticipo della sfida a sabato 9 aprile. "L’Ostiamare comunica che la gara tra Ostiamare e Aprilia, valida per la giornata 28 del Girone G di Serie D, programmata per Domenica 10 Aprile, è stata anticipata a sabato 9 Aprile ore 15.00, sempre all’Anco Marzio. Ricordando che la partita si disputerà a porte chiuse, invitiamo tutti i tifosi a seguirci con la nostra diretta streaming. Dopo la vittoria esterna a Carbonia, con i goal di Pellacani e Lorusso, la squadra di mister Mastrodonato proverà a centrare un’altra vittoria importante, contro un’ottima squadra, tra l’altro rivale al momento per un posto certo ai playoff. Un derby laziale che regalerà sicuramente grandi emozioni dal campo. Nei due precedenti stagionali: vittoria per l’Aprilia in Coppa Italia con conseguente eliminazione dei lidensi; pareggio per 1-1 nel girone di andata. Match entrambi allo Stadio “Quinto Ricci” di Aprilia. Prepariamoci quindi al terzo round di Ostiamare – Aprilia!".