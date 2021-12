Annunciato un nuovo arrivo nello staff della Vis Artena

Annunciato il nuovo allenatore dell'under15 della Vis Artena, che sostituirà il dimissionario Massimo Felici. Il nome è quello di Matteo Cedroni, che si è presentato così ai microfoni del club. "Ringrazio la società soprattutto per la fiducia riposta nei miei confronti. Ho trovato una società sana e molto disponibile, spero di ripagarla con il lavoro sul campo. La scelta è stata lo stimolo di ripartire anche da una categoria inferiore, ma comunque stimolante per me. Sono un ragazzo a cui piacciono le sfide. L’impressione riguardo la squadra è buona anche se per ora ci siamo visti soltanto una volta, possiamo e dobbiamo fare di più. Ci sarà tempo per lavorare ma dobbiamo farlo tutti insieme. L’aspetto fondamentale su cui lavorare adesso è quello psicologico, i ragazzi le qualità le hanno, chi più chi meno, ma principalmente si dovrà lavorare sul fattore psico-caratteriale. Ringrazio ancora la società per avermi scelto e dato fiducia in questo nuovo incarico".