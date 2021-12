Annunciata la data del recupero di Torres - Vis Artena

Il peggio sembra essere alle spalle per la Vis Artena, che a causa della situazione Covid ha dovuto rinviare tante partite del girone G di Serie D. Fa notizia quindi l'annuncio del primo recupero della Vis Artena, in questo caso per la partita contro i sardi della Torres. Di seguito il comunicato della partita annunciato dalla pagina ufficiale della Vis Artena. "Il Dipartimento Interregionale ha stabilito la data del recupero tra Torres e Vis Artena. La gara contro i sardi valevole per la 12ª giornata di campionato si giocherà mercoledì 29 dicembre alle 14.30".