Pareggio con gol fra Zena e Cavese in amichevole

La Zena pareggia con un pirotecnico 4 a 4 contro la Cavese in amichevole

La Zena Montecelio ha pareggiato 4 a 4 in trasferta a Cave, contro la Cavese squadra che disputerà il prossimo campionato di Prima Categoria. Per la Zena prestazione da sottolineare per Simonetta autore di una doppietta. Gli altri gol della squadra ospite portano la firma di Vittorio Marini e Coccia.

Il campionato

Eliminata dalla Coppa Italia Promozione dal Guidonia, la Zena Montecelio farà il suo debutto in campionato nel Girone B domenica 3 ottobre. La Zena ospiterà in casa il Setteville Caserosse.