Promozione, la Lodigiani batte 3 a 1 la Città di Valmontone in amichevole

La Lodigiani vince in trasferta all'impianto di via della Pace l'amichevole contro i padroni di casa della Città di Valmontone. Entrambe le squadre militano nel campionato Promozione, nel girone D.

Valmontone-Lodigiani 1-3

Dopo la vittoria in trasferta contro l'Audace, in casa la Città di Valmontone soccombe contro la Lodigiani che passa subito in vantaggio con Pisapia. La Città di Valmontone trova immediatamente il pareggio con la rete di Colaiori e all'intervallo si va al riposo sul risultato di parità. Nella ripresa però la Lodigiani di mister Gerson Cacapa dilaga con le reti di La Forgia e Cacciacarro. Al triplice fischio il risultato finale è 3 a 1 per la Lodigiani.

All'incontro hanno assistito circa 70 persone, munite di Green Pass. La capienza dell'impianto è stata ridotta come previsto dal protocollo anti Covid-19.